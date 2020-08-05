Yer Altı ve Yer Üstü Çöp Konteynerleri Dezenfekte Ediliyor

Nevşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşları koruyabilmek amacıyla yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bu amaçla kurulan ekip, şehrin çeşitli mahallelerinde bulunan yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerinin iç ve dış yüzeyini titizlikle temizledikten sonra basınçlı su ve özel kokulu solüsyonla dezenfekte ederek ilaçlıyor.

Yaya kaldırımlarında bulunan çöp sepetlerinde de aynı işlemi gerçekleştiren belediye ekipleri, çöp konteynerlerinin yıkama ve dezenfekte çalışmalarını periyodik aralıklarla sürdürecek.



