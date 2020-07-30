Yenilenen Nejdet Ersan Parkı Göz Kamaştırdı

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süredir yapımı devam eden Nejdet Ersan Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yenilenen yüzü ile birlikte göz kamaştıran parkın Nevşehirlilere hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Belediye Başkanı Rasim Arı, 24 saat kameralarla izlenecek ve güvenlik görevlilerin yer alacağı parkta 7’den 70’e herkesin huzur içerisinde vakit geçirebileceklerini söyledi.

İçerisinde yapay şelaleler, süs havuzları, tematik çocuk parkı, yürüyüş yolları, kent mobilyaları, fotoğraf çekim alanları bulunan ve on binlerce süs bitkisi ve çiçekle şehrin ortasında Nevşehirlilere nefes alabilecekleri bir ortam sunan parkın hizmete girmesi dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan’ın yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı törende konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye ekiplerinin yoğun bir çalışma ile parkın çehresini değiştirdiğini ve Nevşehir’e yakışır bir hale getirdiklerini söyledi.

Çalışmalarda görev alan tüm belediye personellerine teşekkür ederek parkın hem mahalle sakinlerine ve Nevşehirlilere hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Arı şöyle konuştu:

“Belediye başkanı olduğumuz andan itibaren şehrin eksikliklerini gidermek için var gücümüzle çalışmaya başladık. Geçtiğimiz dönemlerde görev yaptığımız Ankara’da kurduğumuz dostluklar şehrin sorunlarını çözme noktasında bize kolaylıklar sağladı. İlk olarak altyapı çalışmalarına büyük önem verdik. Bu şehri asbestli borulardan kurtaracağımıza dair söz verdik ve elhamdülillah kurtarıyoruz. İşte bu yüzden şu anda su sıkıntısı çok şükür yaşamıyoruz. 5,5 milyon metre küp yıllık bizim su kaybımız vardı. Yıllık bu şehre verdiğimiz içme suyunun miktarı 11 milyon metre küp ve 5,5 milyon metre küpü heba oluyordu. Bu nereye gidiyordu? Tabi ki kayıp ve kaçak.Bu şehirde kaçak olmayacağına göre hepsi kayıptı. Aldığımız tedbirlerle, yaptığımız altyapı çalışmaları ile bu rakamı 3,5 milyon metre küpe düşürdük. Şu anda bütün depolarımız dolu. Bunun yanında yeni su depoları yapıyoruz. Su depolarımızın kapasitesini de 25 bin tona çıkartıyoruz. Altyapı gerçekten zor ve meşakkatli bir iş. Halkımız sabır gösterdiği için biz buna cesaret edebildik. Sonuç ortada; pırıl pırıl yollarımız ve sağlam bir altyapımız var. Şehre başka bir çehre kazandırmak, şehri üst lige çıkarmak, şehrin ekonomisine katkı sağlamak ve istihdamı arttırmak için kale bölgemizin birinci aşamasını tamamladık. Neydi ne oldu. İşte Nejdet Ersan Parkı neydi, ne oldu. Bu şehre yakışır, insanlarımızın aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirebileceği bir alan haline geldi. Burada asla huzuru bozacak hiçbir fiile müsaade etmeyeceğiz. Şehrimin insanları burada rahat edecek. Kameralarla 24 saat izlenecek park içerisinde güvenlik görevlileri de yer alacak. Burada yanlarında aileleri olmadan da çocuklarımız gelip güvenli bir şekilde oyunlarını oynayabilecek. Buraya hep birlikte sahip çıkacağız.”

AK Parti İstanbul Milletvekili Boyraz ise, Nevşehir’e her gelişinde şehrin biraz daha değiştiğini gözlemlediğini belirterek başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Arı’yı tebrik etti.

Boraz: “Sayın başkanımız ile yıllar öncesine dayanan bir dostluğumuz var, kendisi ile uzun yıllar aynı siyasi harekette görev yaptık, 20’li yaşlardan itibaren hukukumuz var. O günden bugüne nerede görev yaptı ise görevini layıkı ile yerine getirdi ve gerçekten milleti için, devleti için gecesini gündüzüne kattı. Rabbim nasip etti bu dönemde Nevşehirlilere hizmet etme şerefine nail oldu.1,5 yıl süre içerisinde gördüğüm ve gözlemlediğim şu ki Nevşehir hizmete susamış ve başkanımız da bu susamışlığı gidermek adına tepeden tırnağa doğudan batıya her tarafta güzel eserler yapmış.” şeklinde konuştu.

Kayaşehir’i gezdiğini ve çok beğendiğini ifade eden Boyraz, Nevşehir il merkezinin de bu sayede artık turizmin içerisinde yer alacağını kaydetti.

Kayaşehir’in yanında şehirdeki üst yapı çalışmalarının birer birer tamamlanması ile birlikte Nevşehir’in çehresinin değiştiğini söyleyen Boyraz: “Bu eserde imzası olan başkanımıza sizlerin adına şükranlarımı sunuyorum. Bu günde burada yenilenen bir parkta buluştuk. Bu park çocuklarımız için, sizler için gerçekten çok güzel oldu. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha güzel ortamda huzurlu yaşayabilmesi, eğlenebilmeleri için bu güzel organizasyonları, bu eserleri ortaya koyan başkanımızı kutluyorum. Güzel insanlar güzel işler yapar, derdi olmayan da dünyaya yük olurmuş. Derdi millete hizmet etmek için yola çıkanları hiçbir zaman yalnız bırakmadınız ve yine yalnız bırakmayacağınızı görüyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelasının kesilmesi ile birlikte Milletvekili Boyraz, Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan ve davetliler parkı gezdi.

Arı gezisi sırasında parka oyun oynayan çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Bu arada açılış töreninde Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müzik Topluluğu’da bir konser verdi.