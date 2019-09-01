Yenilenen Mustafa Parmaksız Caddesi 1 Eylül’de Trafiğe Açıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından Meteris Meydanı ile Forum AVM arasındaki Mustafa Parmaksız Caddesi’nde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanarak araç ve yaya trafiğine yeniden açıldı. Altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi de tamamlanan cadde de yol şerit çizgilerinin çekilmesini izleyen Başkan Arı, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İncelemeleri sırasında kendisine Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut ve Bektaş Demir’in de eşlik ettiği Başkan Arı, çalışmaların tamamlanması ile birlikte gece yarısı yolun trafiğe açılması talimatını verdi.

Yürüyerek Saatçi Hoca Caddesi ve Mustafa Parmaksız Caddesi’ni gezen Başkan Arı, karşılaştığı vatandaşlarla ve esnaflarla da sohbet etti. Her iki cadde de gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ve esnaflar Başkan Arı’ya teşekkür etti.

Yapılan çalışma ile Mustafa Parmaksız Caddesi’nin modern bir altyapıya kavuştuğunu ve uzun yıllar bu caddenin altyapı sorunu yaşamayacağını kaydeden Başkan Arı, sıcak asfalt ile birlikte Mustafa Parmaksız Caddesi’nde uzun süredir yaşanan ulaşım problemini de çözüme kavuşturduklarını vurguladı.

Başkan Arı, “Forum AVM ile Meteris Meydanı arasındaki yolun parke taş döşeli eski hali Nevşehir’e ve halkımıza yakışmıyordu. Aynı zamanda 50-60 yıllık içme suyu borularının bulunduğu altyapı sürekli sorun oluşturuyordu. Biz halkımıza burayı yapacağımızı ve 1 Eylül’de açacağımızı söyleyerek söz verdik. Tüm belediye ekiplerimizin gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcayarak gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu sözümüzü tuttuk ve çalışmalarımızı tamamlayarak caddemizi trafiğe açtık. Modern bir görünüm kazanan caddemiz şehrimize hayırlı olsun. Bundan sonra da bu şehir için durmadan, yorulmadan, tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.