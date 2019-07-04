Yenilenen Lale Caddesi trafiğe açıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından Lale Caddesinde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanarak araç ve yaya trafiğine yeniden açıldı. Belediye Başkanı Rasim Arı, yaklaşık 8 Milyon liralık bir yatırımla Lale Caddesini Avrupa standartlarında bir alt yapıya kavuşturduklarını, ayrıca sıcak asfalt serimi, yeni yaya kaldırımları ve aydınlatma sisteminin yanı sıra yeşil bant çalışmasıyla caddeye modern bir görünüm kazandırdıklarını söyledi.

Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda Lale Caddesinde başlatılan altyapı ve üstyapı atağı devam ediyor. İlk olarak geçtiğimiz ay belediye binası önündeki Doyuran Kavşağı ile Ziraat Bankası Kavşağı arasındaki bölümde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri Ziraat Bankası Kavşağı ile Meteris Meydanı Kavşağı arasındaki 2. Etapta da çalışmalarını sona erdirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ilk olarak bu alanda daha önce bulunan parke taşları söküldü. Cadde boyunca 50 yıldır kullanılan içme suyu hattını ve abone bağlantılarını son teknoloji borularla tamamen yenilen belediye ekipleri cadde de daha önce bulunmayan yağmur suyu hattını oluşturdu.

Yaklaşık 20 gündür yoğun bir mesai harcayan belediye ekipleri altyapı için yaptıkları bu çalışmalarla birlikte aynı zamanda alçak ve yüksek elektrik hatlarının da yeraltına alınarak görüntü kirliğini önledi.

Caddedeki altyapı çalışmalarının ardından yeni yaya kaldırımları imal edilerek otobüs durakları yenilendi. Aydınlatma sistemi de tamamen değişen caddenin her iki yönünde yeşil bant uygulaması gerçekleştirilerek dikilen süs bitkileri ile cadde adeta bir çiçek bahçesine çevrildi.

Cadde boyunca sıcak asfalt serimi ve sonrasındaki çizgi çalışmalarının ardından Lale Caddesi yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

“Başkan Arı’dan açılış öncesi son denetleme”

Gece saatlerinde Lale Caddesinde tamamlanan çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, bir süre İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yolların ve yaya kaldırımların temizlenmesini izledi. Beraberindeki başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile cadde boyunca gezen Başkan Arı, Lale Caddesinin yenilenen modern görünümüyle Nevşehir’e hayırlı olmasını diledi.

Kısa süre içerisinde Nevşehir’de altyapı ve üstyapı çalışmalarında önemli bir mesafe aldıklarını kaydeden Arı, “Şehrimizde nerede ne eksik var biliyoruz, çözüm yollarına hakim durumdayız. Hizmetkârı olduğumuz vatandaşımıza çok güzel hizmetler yapacağız. Tüm kadrolarımızla “Marka Şehir Nevşehir” için çalışacağız. İnsanımıza çalışmaktan ve hizmet etmekten başka hiçbir düşüncemiz yok.” dedi.

Arı, Lale Caddesindeki incelemeleri sırasında esnaf ziyaretlerinde de bulundu. Esnaf ve vatandaşlar burada gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti.