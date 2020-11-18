Yenilenen İçme Suyu Ana İsale Hattı Devreye Alınıyor

Nevşehirli vatandaşların daha sağlıklı ve temiz içme suyu kullanabilmeleri amacıyla Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından başlatılan altyapı hamlesi devam ediyor.

Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yunus Emre Caddesi’nde bulunan ve içme suyu depoları arasındaki bağlantıyı sağlayan ana isale hattının yenilenmesi için bir süre önce başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Yapılan çalışma ile birlikte daha önce asbestli borulardan oluşan ve sık sık meydana gelen arızalardan dolayı su kesintilerine neden olan asbestli borular yerine yeni nesil, basınca dayanıklı ve daha sağlıklı düktil borular döşendi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım 2020 Çarşamba günü eski ana isale hattını devreden çıkartarak yeni yapılan hattı devreye sokacak.

Sabah erken saatlerde başlayacak çalışmalar sırasında su kesintisi yaşanması öngörülmezken belediye yetkilileri olumsuz bir duruma karşı çalışmanın sürdüğü saatlerde Sümer Mahallesi, Kıratlıoğlu Mahallesi, Hacı Rüştü Mahallesi, Herikli Mahallesi, Cami Cerit Mahallesi, 350 Evler Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Bekdik Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde su kesintisi yaşanabileceğini belirtti.