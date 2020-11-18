Yenilenen İçme Suyu Ana İsale Hattı Devreye Alınıyor
Nevşehir Belediyesi ekiplerince yenilenen içme suyu depoları arası ana isale hattı 18 Kasım 2020 Çarşamba günü devreye sokulacak. Hattın devreye sokulması sırasında yaşanabilecek su kesintilerine karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Nevşehirli vatandaşların daha sağlıklı ve temiz içme suyu kullanabilmeleri amacıyla Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından başlatılan altyapı hamlesi devam ediyor.
Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yunus Emre Caddesi’nde bulunan ve içme suyu depoları arasındaki bağlantıyı sağlayan ana isale hattının yenilenmesi için bir süre önce başlatılan çalışmalar tamamlandı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım 2020 Çarşamba günü eski ana isale hattını devreden çıkartarak yeni yapılan hattı devreye sokacak.
Sabah erken saatlerde başlayacak çalışmalar sırasında su kesintisi yaşanması öngörülmezken belediye yetkilileri olumsuz bir duruma karşı çalışmanın sürdüğü saatlerde Sümer Mahallesi, Kıratlıoğlu Mahallesi, Hacı Rüştü Mahallesi, Herikli Mahallesi, Cami Cerit Mahallesi, 350 Evler Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Bekdik Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde su kesintisi yaşanabileceğini belirtti.