Yeni yönetim görev dağılımı yapacak

Başkan Gülmez’in yeni yönetiminde; Fulya Gülşen Altınsoy, Darcan Aşıcı, Yaşar Aydoğan, Mehmet Aydoğmuş, Mehmet Bilgin, Baki Bilir, Ayşe Çiftçi, Mustafa Dirikoç, Ahmet Eroğlu, Alkan Güney, Nurdan Şerife Gürel, Funda İbaş, Melih İlbağı, Mehmet Karaduman, Cemanur Kaya, Duran Öztürk, Salim Seyhan, Tünyan Uğurlu, İsmet Yağmur ve Hacı Yavuz yer aldılar.
Partinin yeni disiplin kurulu üyeleri; Hüsamettin Barak, Hakan Çöler, Selim Deniz, Cengiz Gündüz, Mustafa Kaya, Nail Kürkçü, Muammer Türker, Ömer Ülkü ve İsmail Yağmuroğlu yer alırken, Kurutlay delegeliklerinde; Arif Yoldaş Altıok, Fulya Gülşehir Altınsoy, Kamil Gülmez, Celal Alper İbaş, Nejla Neslihanoğlu ile Yakup Özmen isimleri yer aldılar.
Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)