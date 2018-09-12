Yeni stadyum projesinde son durum ne?

NEVŞEHİR(MHA) Konuyla ilgili konuşan Nevşehir eski Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti yönetiminin kendisini ziyaretinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Projeyi ilk kez kamuoyuna duyuran Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, 10 bin kişi kapasiteli, son derece modern bir stadın yapımına en kısa zamanda başlanarak ilimize kazandırılacağı müjdesini vermişti.

Ünver, “Yeni stadımız milli maç oynanabilecek standartlarda olacak. 10 bin kişilik kapasiteli bir stadımız olacak. Süper ligde mücadele eden Akhisar Belediye Sporun sahası 8 bin kişilik. Şu an hizmet veren terminalimizin hemen alt tarafında bu stadımızı inşa edeceğiz. Gazi stadını yıkıp işyeri yapacağız. Nevşehir’imiz güzel bir stadyum ve sosyal faaliyet alanı kazanacak” ifadelerinde bulunmuştu.