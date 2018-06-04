Yeni sınav sistemi çocuklarımızın geleceğini heba ediyor

Okullar açıldıktan sonra veliler ve çocukların liseye geçiş için gerekli planlarını programlarını yapmış oldukları, hazırlanmaya başladıkları bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEOG sisteminin kaldırılması gerektiğini söylediğini ve bu cümleyi emir telakki eden Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları çalışmaya başladığını ifade eden Başkan İbrahim Demir, “Eğitim İş olarak; zamansız yapılacak değişikliğin öğrenciler üzerinde olumsuz etki yaratacağı bu nedenle en azından bu yıl için ertelenmesi gerektiğini sürekli vurguladık.

Bakanlık bürokratları dahi sistem değişikliğini içlerine sindiremediklerini yanlış olacağını bire bir yapılan tüm görüşmelerde İfade ettikleri halde değişiklikte ısrar edilmiştir.

Soru sayısından süreye kadar hiçbir hazırlığı olmayan Bakanlık bürokratları ve sözde uzmanların oluşturmaya çalıştığı yeni sistem daha hazırlık aşamasında iken bir çok değişikliğe uğradı. Daha az öğrenci sınava girsin daha az öğrenci stres yaşasın diye kurgulanan sisteme 1.2 milyon öğrencinin 1 milyonu başvurdu. Aylarca süren ve birçok değişikliğe uğrayan yeni sınav sistemi ile ilgili gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra sınav gerçekleştirildi. Sınavdan çıkan öğrenciler büyük bir şok yaşadılar en çok da tam sayfayı dolduracak şekilde oluşturulan matematik soruları öğrencilerin sınav motivasyonunu alt üst etti.Bir de bu şekildeki uzun soruların çocuk çağdaki öğrencilerin 1,5 dakikada çözmesini bekleyen yanlış bir anlayış söz konusu. Öğrencilere stres yaşatmayalım diye kurgulanan sistem öğrencilere bugün kabus yaşatmıştır. Okulların tamamını nitelikli okul yapmakla mükellef olanlar okulları nitelikli ve niteliksiz diye ayrıştırmakla kalmamış maalesef bu sistemle 12-13 yaşındaki çocuklarımızı da ayrıştırmıştır. Akıldan ve bilimden uzak eğitim sisteminin sonuçlarından korkanlar, sınav sorularını kurgularken bazı derslerde soruları basite indirgeyerek başarısızlığı kamufle etmeye çalıştıkları sorulardan anlaşılmaktadır.

Başta matematik olmak üzere bir çok ders ve soruları, öğrencileri eleme adına zorlaştıran anlayış ders kitapları ya da müfredatla sadece alfabesinin aynı olması noktasında ortak paydası olan sorular türetmiştir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi görüntüde 126 bin fakat gerçekte 50 bin bile olmayan öğrencilerin isteyerek tercih edecekleri kontenjanın dışında kalan 1.1 milyon öğrencinin akıbeti belirsizdir. Okulların kapanmasına henüz birkaç gün kalmışken halen geleceğini belirleyemeyen, izleyeceği yolu bilmeyen bir sistem kabul edilemez. İktidar eliyle çocukların bugününü ve geleceğini perişan edebilecek başka bir sistem ve anlayış bulunamazdı. Bir çok yöntem gördük ama bugüne kadar özellikle başarılı çocuklarımızın sınavdan ağlayarak çıktığı bir yöntem ilk kez icat edildi” ifadelerinde bulundu.