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Yeni sanayi sitesi talep toplama aşamasına geldi

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı İsmail Ördü, yeni sanayi sitesi konusunda talep toplama aşamasına gelindiğini açıkladı.

10 Mart 2018 Cumartesi 12:49
Yeni sanayi sitesi talep toplama aşamasına geldi
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Birlik binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan İsmail Ördü, yeni sanayi sitesi ile ilgili son aşamaya gelindiğini ve talep toplama işlemlerine başlandığını belirtti.

Taleplerin birlik binasında açılacak ofiste değerlendirileceğini ifade eden Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı İsmail Ördü, “Bilindiği üzere TOKİ ile Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi ve Birlik Başkanlığımız arasında Nevşehir küçük sanayi sitesi yapımına yönelik 25 Mayıs 2017 tarihinde imzalanmıştı. O günden bu güne çalışmalar yürütülmekteydi. Proje kapsamında Belediye Başkanlığımızca hazırlanan tasarıma göre projelendirme yapıldı ve etaplar halinde bu çalışmanın tamamlanması gündemdeydi. TOKİ’den bize ulaşan yazı ile talep toplama çalışmasının başlatılabileceği yazısı elimize ulaştı. Dolayısıyla biz sanayi esnafları ile bu müjdeyi paylaşmak istedik. Önümüzdeki haftadan itibaren talep toplama işlemleri başlatılacak. Talepler, Birlik Başkanlığımız aracılığı ile toplatılacaktır. Tabi ki esnaflarımızın kafasında bu dükkanların maliyetleri ve ya benzeri konularda sorular olacaktır. Bu sorulara cevap bulabilecekleri 1. katımızda bir ofis dizayn edilmektedir. Bu ofisimizde gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Dediğimiz gibi etap etap yapılacağı için ilk etapta 112 m2’lik 164 adet, 157 m2’lik 108 adet, 209 m2’lik 124 adet olmak üzere toplam 394 dükkanın talep toplama işine başlayacağız” ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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