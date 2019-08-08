Yeni Sanayi Sitesi Projesi İçin Başvuru Ücretleri İade Ediliyor

Yeni Sanayi Sitesi Projesi İçin Toki’ye Başvuru Ücreti Yatıranların Paraları Kurban Bayramı Öncesinde İade Ediliyor

Nevşehir’de TOKİ kanalıyla yapılması planlanan yeni sanayi sitesi projesi için başvuruda bulunan 382 kişinin yatırdıkları başvuru ücretleri kendilerine iade ediliyor. Nevşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl TOKİ tarafından yaptırılması planlanan yeni sanayi sitesi projesinden işyeri sahibi olmak için 382 kişinin başvuruda bulunduğu ve bu kişilerden 99’unun 10 ar bin TL, 283 kişinin ise 5’er bin TL başvuru ücreti yatırdığı bildirildi. Projede yapılan değişiklikler nedeniyle daha önce başvuruda bulunarak para yatıran kişilerin mağdur olmaması için bu kişilerin yatırdıkları tutarların Kurban Bayramı öncesinde TOKİ tarafından hesaplarına iade edilmeye başlandığı ve proje için başlatılacak olan yeni başvuru sürecinde kendilerine öncelik tanınacağı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2019, 19:02