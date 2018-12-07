Yeni sanayi sitesi için girişimler sürüyor

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ilgili birimleri, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve Belediye Başkanı Atilla Seçen ile Ankara' da ilimize yapılacak olan Sanayi Sitesi yapımı işini neticelendirmek amacıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Söz konusu ziyaretlerde elde edilen gelişmeleri Birlik Başkanı Pınarbaşı’nın önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.