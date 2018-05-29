Yeni öğretmenevi tahsis aşamasına geldi

Belediye ve Özel İdare ekipleriyle birlikte İmar Yolu değişikliğiyle ilgili son durum ele alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Demir; Kapadokya Bölgesi’nin turistik özelliği göz önüne alındığında Milli Eğitim ve Kamu çalışanları açısından konaklama noktasında büyük bir boşluğu dolduracak olan, 210 yataklı Öğretmenevi binasının öğretmenlerimizin ve ilimizi ziyaret edecek olan misafirlerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vereceğini söyledi.

Nevşehir öğretmenevinin yeni binasının tam kabulün ardından Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi gerçekleştirilecek.

Ziyaret sonrasında İl Müdürü Murat Demir; ilgi ve alakalarından ötürü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli ve İl Özel İdaresi Şube Müdürü Hamdi Kaçmaz’a teşekkür etti.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)