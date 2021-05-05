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Yeni Öğretmenevi bayram sonunda hizmete girecek
Nevşehir 05.05.2021, 13:15
NEVŞEHİR(MHA) Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Şube Müdürü Yusuf Aydoğmuş ile birlikte konaklama ve sosyal aktivite mekânı olarak hizmet verecek şekilde planlanan öğretmenevini yerinde incelediler.
Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, "Kapadokya Bölgesi'nin turistik özelliği göz önüne alındığında Nevşehir için pek çok fırsatı da beraberinde getirecek olan öğretmenevinin bayram sonrası genel temizliği yapılarak hizmete açılacaktır. Bizim için önemli bir yatırım olan öğretmenevimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.