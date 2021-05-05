Yeni Öğretmenevi bayram sonunda hizmete girecek

NEVŞEHİR(MHA) Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Şube Müdürü Yusuf Aydoğmuş ile birlikte konaklama ve sosyal aktivite mekânı olarak hizmet verecek şekilde planlanan öğretmenevini yerinde incelediler.

14 katlı, 210 yatak kapasiteli Nevşehir'in yeni öğretmenevinin bayram sonrası hizmet verebilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 5 yıldızlı otel kalitesinde bir konaklama ve sosyal aktivite mekanı olarak da hizmet verecek olan Nevşehir Öğretmenevinde ayrıca spor ve fitnes salonu, lokal, mağazalar, restoran, sauna, Türk hamamı ve 1000 kişilik çok amaçlı salon da yer alıyor.

Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, "Kapadokya Bölgesi'nin turistik özelliği göz önüne alındığında Nevşehir için pek çok fırsatı da beraberinde getirecek olan öğretmenevinin bayram sonrası genel temizliği yapılarak hizmete açılacaktır. Bizim için önemli bir yatırım olan öğretmenevimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.