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Yeni Mahallede içme suyu hattı yenileniyor
Nevşehir il merkezinde konut ve işyeri sayısının en yoğun olduğu mahallelerden biri olan Yeni Mahalle’de Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan altyapı çalışmaları sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallede 30 yılı aşkın süredir kullanılan eski su boruları daha sağlıklı ve uzun ömürlü yeni nesil polietilen borular ile değiştiriliyor.
Nevşehir 02.08.2021, 10:08 02.08.2021, 21:42
Nevşehir il merkezinde konut ve işyeri sayısının en yoğun olduğu mahallelerden biri olan Yeni Mahalle’de Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan altyapı çalışmaları sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallede 30 yılı aşkın süredir kullanılan eski su boruları daha sağlıklı ve uzun ömürlü yeni nesil polietilen borular ile değiştiriliyor.
Çalışmaların tamamlanması ile birlikte modern bir altyapıya kavuşturulacak olan Yeni Mahalle’de bundan böyle altyapıdan kaynaklı su kesintileri ve yüksek katlardaki su basıncı sorunu yaşanmayacak.