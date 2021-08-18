Yeni Mahalle’de Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

Yeni Mahalle'de sık sık yaşanan su kesintileri ve binaların yüksek katlarında oturan vatandaşların su basıncının düşüklüğünden kaynaklanan şikâyetlerini gidermek için harekete geçen Nevşehir Belediyesi altyapı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince mahalledeki Lise Caddesi, Sahil Sokak ve Okul Sokak'ta 30 yılı aşkın süredir kullanılan eski pik borulardan oluşan içme suyu hattını yeni nesil polietilen borular ile değiştirdi.

Demir pik borular yerine daha sağlıklı ve uzun ömürlü yeni nesil polietilen borularla oluşturulan yeni içme suyu hattı bu gece devreye sokulacak.

İçme suyu hattı ile birlikte mahalleye ilk kez yağmur suyu hatlarını da döşeyen belediye ekipleri böylelikle Yeni Mahalle’yi sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturdu.

Altyapı çalışmalarının son aşamaya geldiği mahallede Fen İşleri Müdürlüğü tarafından üstyapı için çalışmalara başlandı.

Yaya kaldırımlarını yenilemek için start veren Fen İşleri Müdürlüğü önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği PMT seriminin ardından çalışmaların gerçekleştirildiği bölgelerde sıcak asfalt serimi yapacak.

Mahalledeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahalle sakinleri ve esnaflarla da bir araya geldi.

Mahallede yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veren Savran, “Yeni Mahalle şehrimizin en çok konut ve işyeri sayısına sahip mahallelerimizden biri. Burada 30 yılı aşkın süredir kullanılan bir altyapı vardı. Altyapıdan kaynaklı mahallemizdeki bazı bölgelerde sürekli su kesintileri yaşanıyordu. Hem bu su kesintilerine son vermek hem de mahallemizi güçlü bir altyapıya kavuşturmak için ekiplerimiz burada yoğun bir mesai gerçekleştirdi. Çok şükür altyapıyı bitirdik ve daha önce parke taşla kaplı sokaklarımıza sıcak asfalt serimi için hazırlıklara başladık. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.

Savran’a Yeni Mahalle’deki incelemeleri sırasında başkan yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Fertalan’da eşlik etti.