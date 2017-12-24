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Yeni KHK ile Nevşehir'de İhraç ve İade Edilenler Listesi

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 20/11/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

24 Aralık 2017 Pazar 10:55
Yeni KHK ile Nevşehir'de İhraç ve İade Edilenler Listesi
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İHRAÇ EDİLENLER

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

NİHAT ERSOY – VAİZ- NEVŞEHİR GÜLŞEHİR
FATMA AYDIN – KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ – NEVŞEHİR ÜRGÜP
MUSTAFA DERE – İMAM HATİP – NEVŞEHİR ÜRGÜP

JANDARMA KOMUTANLIĞI

J.KUY.YB. ÖZGÜR İPEK – NEVŞEHİR İL J.K.LIĞI
J.ASB.UÇVŞ – NEBİ ÇİLOĞLU – NEVŞEHİR İL J.K.LIĞI
J.ASM.CVŞ – ÖMER VARDAR – NEVŞEHİR JAKEM. K.LIĞI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖĞRETMEN –MESUT AKÇA - ACIGÖL
ÖĞRETMEN - OSMAN KILIÇAY – NEVŞEHİR MERKEZ
ÖĞRETMEN - ANİŞ KARA – NEVŞEHİR MERKEZ

PTT
ÖMER FARUK AKDENİZ – GİŞE/BÜRO GÖREVLİSİ – NEVŞEHİR

İADE EDİLENLER

AHMET BOZKUŞ – MÜBAŞİR – NEVŞEHİR ADLİYESİ

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