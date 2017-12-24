Yeni KHK ile Nevşehir'de İhraç ve İade Edilenler Listesi

İHRAÇ EDİLENLER
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
NİHAT ERSOY – VAİZ- NEVŞEHİR GÜLŞEHİR
FATMA AYDIN – KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ – NEVŞEHİR ÜRGÜP
MUSTAFA DERE – İMAM HATİP – NEVŞEHİR ÜRGÜP
JANDARMA KOMUTANLIĞI
J.KUY.YB. ÖZGÜR İPEK – NEVŞEHİR İL J.K.LIĞI
J.ASB.UÇVŞ – NEBİ ÇİLOĞLU – NEVŞEHİR İL J.K.LIĞI
J.ASM.CVŞ – ÖMER VARDAR – NEVŞEHİR JAKEM. K.LIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖĞRETMEN –MESUT AKÇA - ACIGÖL
ÖĞRETMEN - OSMAN KILIÇAY – NEVŞEHİR MERKEZ
ÖĞRETMEN - ANİŞ KARA – NEVŞEHİR MERKEZ
PTT
ÖMER FARUK AKDENİZ – GİŞE/BÜRO GÖREVLİSİ – NEVŞEHİR
İADE EDİLENLER
AHMET BOZKUŞ – MÜBAŞİR – NEVŞEHİR ADLİYESİ