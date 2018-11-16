Yeni Belediye Hizmet Binası Bu Yıl sonuna kadar tamamlanacak

Nevşehir Belediyesi’nin hizmetlerini daha etkin bir şekilde sürdürmesi amacıyla Nevşehir’in Ali Dirikoç Bulvarı üzerinde ve 12 bin metrekarelik kapalı alanda yapımı süren Nevşehir Belediyesi yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Seçen, müteahhit firma yöneticilerinden çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz ’ın da hazır bulunduğu incelemede Belediye Başkanı Atilla Seçen, modern mimari tarzı ile de dikkat çeken ve Nevşehir Belediyesi’nin tüm birimlerini tek çatı altında toplanacağı yeni hizmet binasının bu yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2018, 10:13