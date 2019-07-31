Yeni Açılan Su Kuyusu Şehir Şebekesine Bağlandı

Mevcut su kuyularının yetersiz kalmasından dolayı yaşanan su kesintilerini önlemek amacıyla şehrin farklı bölgelerinde su arama çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güvercinlik mevkiinde sağlıklı, kesintisiz ve yeterli su temini maksadıyla sondaj kuyusu açtı. Açılan kuyudan 25 litre/saniye debili su temin edilirken yapılan tahlil çalışmalarının ardından bu su 2 aylık çalışma sonucu çekilen bin 500 metre uzunluğundaki boru hatlarıyla kent merkezinin önemli bir bölümüne içme suyu sağlayan cezaevi su deposuna bağlandı.

Nevşehir’in en büyük problemlerinden biri olan içme suyu sıkıntısının çözümü için göreve geldiği ilk günden itibaren yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Belediye Başkanı Rasim Arı, bu maksatla Nevşehir’e yeni su kaynaklarının sağlanması amacıyla şehrin farklı noktalarında sondaj çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Yapılan sondaj çalışmaları ile birlikte şehir şebekesine sağlanan su miktarını önemli oranda arttırmayı hedeflediklerini açıklayan Arı, “Birçok bölgede sondaj çalışmamız sürüyor. Bunlardan bir tanesi olan Güvercinlik mevkiinde istediğimiz ölçülerde sağlıklı içme suyuna ulaştık. Bu suyu şehir şebekesine bağladıktan sonra diğer bölgelerimizdeki çalışmaları sürdürüyoruz. Hedefimiz şehrimizin uzun yıllar içe suyu problemi yaşamaması için yeterli su kaynaklarına ulaşmak” dedi.