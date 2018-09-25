Yemyeşil bir Gülşehir hedefleniyor

NEVŞEHİR(MHA) Belediyenin çalışmalarına devam ettiği Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yürüyüş yolu, Nevşehir Caddesi üzeri orta refüj, mahalle parkları ve Sadabad parkında bulunan yeşil alanlarda yenileme ve çim biçimi, süs bitkilerinin budama işlemleri yapıldı.

Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, ” Gülşehir’imizin daha güzel sağlıklı ve çağdaş bir ilçe olma yolunda olabilmesi amacıyla kentin her köşesinde çalışmaların devam ettiğini, çalışmalarımız artarak devam ediyor. Gülşehir’in daha yeşil, daha güzel, daha çağdaş ve daha temiz olması için taviz vermeden, sistemli ve kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Fatih Mahallesi Nevşehir Caddesi üzeri orta refüj üzerinde Park Bahçelere bağlı ekiplerimiz peyzaj, çim ve çiçek ekme çalışması yaptı güzel bir görünüme kavuştu. Alt yapı sebebi ile 2017 yılı içerisinde bakımsız kalan park ve yeşil alanlarımız yürüttüğümüz çalışmalarda yeniden yeşille buluşuyor. Bunun en güzel örneği Çevre yolu, Nevşehir Caddesi, Sadabad Parkıdır. Gülşehir’de oluşan aksaklıkları giderip modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturmak için sürdürdüğümüz çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Gülşehir’in gelişip modern bir yapıya kavuşması için kaldırım, yol, kilit parke ve orta refüj çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Hedefimiz altyapı sorunu olmayan, modern, çağdaş bir Gülşehir’dir. Hizmet için verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmeye devam etmek. Halkımızla birlikte onlardan aldığımız güçle daha birçok başarılı çalışmaya imza atacağız. Gülşehir’in daha yeşil, daha güzel ve daha sağlıklı olması için mevcut yeşil alanlarımızın bakımı ve yeni yeşil alanlarının oluşturulması için çalışmalar yapıyoruz” dedi.