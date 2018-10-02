Yazıhüyük’te ilköğretim haftası coşkusu

NEVŞEHİR(MHA) İlçe Kaymakamı İsmail Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Eğitim denince akla insanın iyi yetişmesi anlamına geldiğini dile getiren Kaymakam,"Eğitim bütün insanlığı alakadar eden bir husustur. Devletimiz eğitimin fiziksel alt yapısının geliştirilmesi ve eğitim araç, gereçleriyle ilgili olarak tüm hizmetleri yapmaktadır. Eğitim ve öğretimde motivasyonun çok önemli olduğu bilinmesi gerekiyor. Bu motivasyon öğretmenlerimizde, öğrencilerimizde ve velilerimizde olmalıdır" dedi.

Programa Kaymakam İsmail Erdoğan, Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Irmak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Şahin, Öğretmenler, Öğrenciler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.