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Yazıhüyük’te halk buluşması programı düzenlendi

Derinkuyu İlçe Kaymakamın Murat Öztürk ilçeye bağlı Yazıhüyükkasabasında halk buluşması programı düzenledi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:58
Yazıhüyük’te halk buluşması programı düzenlendi
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Kasabada Halk Buluşması Çarşı Merkezinde kahvehanede yapıldı. İlçe Kaymakamı Murat Öztürk, Belediye Başkanı Cengiz Çavdar, İlçe Özel İdare Müdürü Yusuf Özgümüş,Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Muharrem Karataş, Mahalle Muhtarları Enver Ertaş, Ercan Bilgin ve çok sayıda Kasabalı vatandaşlar programa katıldı.

Karşılıklı İstek, şikayet ve öneriler konuşularak; halk buluşmalarının çok faydalı olunduğu ve halkın sorunlarının daha yakından takip edilmesinin gerektiğini belirten İlçe Kaymakamı Halk buluşmalarının diğer Kasaba ve köylerde de yapıldığını belirtti.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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