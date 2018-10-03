Yazıhüyük Beldesine Ziyaret

Ziyaretlerinde; Vali Aktaş’a, Derinkuyu Kaymakam Vekili İsmail Erdoğan eşlik etti.

Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar’dan belediyenin yatırım ve projeleri hakkında bilgiler alan Vali İlhami Aktaş istişarelerde bulundu.

Daha sonra Yazıhüyük düğün salonunu, Osmanlı Kahvehanesini, belediye çocuk parkını gezerek incelemelerde bulundu, ziyaretleri esnasında belde halkıyla da bir süre sohbet ederek istek ve talepleri dinledi.

Ziyaretleri sonrası Yazıhüyük Belediye Başkanı Çavdar Vali Aktaş’a ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini belirterek teşekkür etti.