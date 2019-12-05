Yazar Yenişehirlioğlu,” Kitap okuyarak çocuklarına örnek olun”

TRT ekranlarında yayınlanan ve Sultan Abdülhamid Han’ın hayatını anlatan "Payitaht Abdülhamid" dizisinde Tahsin Paşa karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Nevşehir Belediyesi 1. Kitap Fuarı’nda hayranları ile buluştu.

Oyunculuğunun yanı sıra Aşk Cephesi, Aşk Çölü, Kanaviçe, Kerime, Kara Güneş, Beyaz Usta Siyah Çırak, Tahta At, Hünkarım ve Antikacı gibi romanları ile Türkiye’de ve dünyada büyük ilgiyle takip edilen Bahadır Yenişehirlioğlu, imza ve söyleşi gününde Nevşehirlilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Kitaplarını okurları için imzalayan Yenişehirlioğlu, okurları ile bir süre sohbet ederek sorularını cevaplandırdı.

Anadolu’da son yıllarda düzenlenen kitap fuarlarının sayısının artmasını son derece olumlu bulduğunu kaydeden Yenişehirlioğlu, bu konudaki katkılarından dolayı da Belediye başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti. Yenişehirlioğlu, “Son dönemde Türkiye’nin birçok şehrinde kitap fuarları düzenleniyor. Bu birbirini tetikleyen bir şey aynı zamanda. Kültür hayatımızın harekete geçtiğini de gösteriyor. Belli yerleşim yerlerinde, belli şehirlerde gerçekleştirilen başarılı kitap fuarları diğer şehirleri de tetikliyor. Son dönemlerde bunun giderek arttığını görüyoruz. Hiç kitap fuarı yapılmamış olan yerlerde ilklerinin başladığını görüyoruz. Bu çok sevindirici bir şey. Çünkü bir şehirde yapılacak en güzel şey kitapla alakalı organizasyonları gerçekleştirmek. Çünkü halkımız ne kadar çok okursa o kadar kültür hayatı gelişmiş oluyor. İnsanoğlunun aydınlanmasını sağlayan tek şey okumak. Okuma eylemi de bir kültürdür. Bu ancak kitaba ulaşmakla, yazarlarla sohbet etmekle gerçekleşecek şeyler. Gençlerin, okulların bu tip fuarlara getiriliyor olması, yazarlarla tanıştırılması, ailelerin buralara teveccüh göstermesi sevindirici bir şey. Çok başarılı bulduğumuz kitap fuarlarının 7., 8., 9. fuarlar olduğunu görüyoruz. Bu deneyimlemekle alakalı. Her sene eksikliklerini görerek tamamlıyorlar ve giderek daha da gelişiyorlar. Halkın teveccühü de giderek çoğalıyor ve bu dolayısıyla çok sevindirici bir şey. Sayıların daha da artmasını diliyorum.” dedi.

Çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmasında ailelere önemli görevler düştüğünü ve anne ve babaların bu konuda mutlaka çocuklarına örnek olması gerektiğini vurgulayan ünlü yazar, kendisi kitap okumayan anne ve babanın çocuğundan bu alışkanlığı kazanmasını beklemesinin yanlış olduğunu ifade etti.

Evde anne ve babasının kitap okuduğunu gören çocukların da kitaba yöneleceklerini aksi takdirde evinde sürekli televizyon başında olan ailelerin çocuklarından bunu bekleyemeyeceğini kaydeden Yenişehirlioğlu, “Aile içinde yetişen çocuklar, ailenin içindeki gençler, evlatlar anne babayı kitap okur halde gördüğü takdirde kitap okur hale geliyor. Anne-baba eğer kitap okumuyorsa, bütün akşamı televizyon başında geçiriyorsa o çocuklar okumuyor. Annenin babanın çocuklarının kitap okumadığından şikayetçi olmasından önce kendilerine dönüp bakmaları gerekiyor. Acaba kendileri kitapla ne kadar haşır neşirler.? Eğer çocuk annenin babanın elinde kitap görürse kitaba yöneliyor. Evlerde kütüphanelerin giderek azaldığını görüyoruz. Pek çok şeye yatırım yapıyoruz, pek çok süs eşyasına, mobilyaya, eve, arabaya ama evlerin içinde ciddi kütüphaneler maalesef göremiyoruz. Oysa ki en büyük zenginlik evlerde o ailenin kültür hayatını ispat eden, eğitim hayatını gösteren, entelektüel altyapısını ispat eden kitaplarıdır. Böyle ortamlarda yetişen çocuklar okur oluyorlar. Dolayısıyla annelerin babaların kitapla ilişki kurması, evin içerisine kitabı sokması, kitap okurken kendilerine evlatlarına göstermeleri gerekiyor ki çocuklarda anneden babadan gördüklerini tekrar etsinler. Ama giderek üniversite gençliğimizin daha çok okuduğunu görüyoruz. Kitap Evlerine, kitap fuarlarına, imza günlerine, yazarlara daha rağbet gösterdiklerini görüyoruz. Edirne’den Kars’a kadar yapılan istatistiklerde bu oran Türkiye genelinde düşük olmakla beraber giderek yükseliyor. Üniversite gençliğinin daha çok okumaya meyilli olması çok sevindirici. “ diye konuştu.