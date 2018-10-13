Yazar Yasemin Sungur Ürgüp’te idi

NEVŞEHİR(MHA) 2017-2018 Yılları arasında Hayatın Anlamı Kitap Projesi kapsamında yapılarak katılımcılar ve ilçe halkı tarafından yoğun bir ilgiyle takip edilen Okur Yazar buluşmalarının yeni dönem ilk buluşması Kariyerim Gelecek Kitabının yazarı, Danışman, Yaşam Koçu, Bireysel ve Kurumsal Gelişim Eğitmeni, Yasemin Sungur’un katılımları ile ilçe Sinema ve Kültür salonunda yapıldı.

Söyleşiye Kaymakam Mehmet Maraşlı, Proje koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı, Daire Amirleri, Öğretmenler, öğrenciler ve birçok vatandaşımız katıldılar.

Söyleşi sonrasında Kaymakam ve eşi, Yasemin Sungur’a plaket ve çiçek takdim ederek, ilçeye gelip katılımcılarla birlikte gerçekleştirdikleri keyifli söyleşi için teşekkür ettiler.

Yasemin Sungur, “Kapadokya ve onun göz bebeği Ürgüp'te böylesine güzel ve keyifli bir söyleşide bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, saygıdeğer yöneticiler başta olmak üzere kendisine bu olanağı sağlayan Hayatın Anlamı Kitap Projesi ve ekibine teşekkürlerini iletmek isterim” dedi.

Program Yasemin Sungur’un kitaplarını okurları için imzalamasıyla sona erdi.