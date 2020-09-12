Son Dakika
Yazar Sinan Yağmur, Uçhisar’da
UÇHİSAR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN VE AŞKIN GÖZYAŞLARI KİTABININ YAZARI ÜNLÜ YAZAR SİNAN YAĞMUR’UN “TASAVVUF VE İÇSEL HUZUR” KONULU HALK SÖYLEŞİ PROGRAMINA VATANDAŞLARIMIZ İLGİ GÖSTERDİ.
Nevşehir 12.09.2020, 10:05
Uçhisar Belediyesi tarafından düzenlenen ve Aşkın Gözyaşları kitabının yazarı Ünlü Yazar Sinan Yağmur’un ’Tasavvuf ve İçsel Huzur’ konulu halk söyleşi programına vatandaşlarımız ilgi gösterdi.
Programın sonunda kitap imzalatmak isteyen hayranlarını kırmayarak hem kitaplarını imzalayan hem de hayranları ile bol bol fotoğraf çekilen yazar Sinan Yağmur Başkan Osman Süslü’ye karşı duyduğu muhabbeti dile getirirken Uçhisar’ı ve Uçhisarlıları çok sevdiğini belirtti.