Yazar Mustafa Orakçı Altınyıldızlılarla Buluştu

Yazarımız MUSTAFA ORAKÇI öğrencilerimiz tarafından çiçeklerle karşılandıktan sonra Okul müdürümüz Sayın Mehmet Eravcı tarafından ağırlandı.Okulumuzu her yönüyle beğendiğini ifade eden yazarlarımız öğrencilerimizle kitaplar üzerine oldukça keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiler.Söyleşi sonrasında çocuklarımızın kitaplarını tek tek imzalayan ve öğrencilerimizle kısa sohbetler eden MUSTAFA ORAKÇI 'ya teşekkür ediyoruz.
Kitap şenliğimiz aşağıda belirtilen gün ve saatlerde söyleşi ve imza günleriyle devam edecektir.
METİN ÖZDAMARLAR
12 Ocak CUMA
Saat:10.00
CEM GÜLBENT
15 Ocak PAZARTESİ
Saat:10.00
ZEYNEP ÖZATALAY
16 Ocak SALI
Saat:10.00
PELİN GÜNEŞ
16 Ocak SALI
Saat:14.00
MİYASE SERTBARUT
17 Ocak ÇARŞAMBA
Saat:10.00
YUSUF ASAL
17 Ocak ÇARŞAMBA
Saat:14.00
TOPRAK IŞIK
18 Ocak PERŞEMBE
Saat:10.00
Bazı kitapların son sayfaları bir arkadaşı kaybetmek gibidir...
Kitap Dolu Günler Dileğiyle.