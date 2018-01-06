Yazar Mustafa Orakçı Altınyıldızlılarla Buluştu

Yazarımız MUSTAFA ORAKÇI öğrencilerimiz tarafından çiçeklerle karşılandıktan sonra Okul müdürümüz Sayın Mehmet Eravcı tarafından ağırlandı.Okulumuzu her yönüyle beğendiğini ifade eden yazarlarımız öğrencilerimizle kitaplar üzerine oldukça keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiler.Söyleşi sonrasında çocuklarımızın kitaplarını tek tek imzalayan ve öğrencilerimizle kısa sohbetler eden MUSTAFA ORAKÇI 'ya teşekkür ediyoruz.

Kitap şenliğimiz aşağıda belirtilen gün ve saatlerde söyleşi ve imza günleriyle devam edecektir.

METİN ÖZDAMARLAR

12 Ocak CUMA

Saat:10.00

CEM GÜLBENT

15 Ocak PAZARTESİ

Saat:10.00

ZEYNEP ÖZATALAY

16 Ocak SALI

Saat:10.00

PELİN GÜNEŞ

16 Ocak SALI

Saat:14.00

MİYASE SERTBARUT

17 Ocak ÇARŞAMBA

Saat:10.00

YUSUF ASAL

17 Ocak ÇARŞAMBA

Saat:14.00

TOPRAK IŞIK

18 Ocak PERŞEMBE

Saat:10.00

Bazı kitapların son sayfaları bir arkadaşı kaybetmek gibidir...

Kitap Dolu Günler Dileğiyle.