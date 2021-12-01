Yazar Aytekin, Özlüceli Öğrencilerle Buluştu

Kitap, okuma alışkanlığı üzerinde söyleşide bulunan Aytekin, kendi yazarlık serüveni üzerinde de durarak, "başarılı bir öğrenci olabilmek için kendinize bir hedef koymalısınız. Çok arzuladığınızda, çok istediğinizde ve çok sevdiğinizde sonunda mutlaka başarılı olursunuz. Azminiz, tutumunuz çok önemlidir."Dedi.

Yazar Aytekin söyleşi sonrasında Anneme Mektuplar ve Mutluluk Rüzgarı isimli kitaplarını öğrencilere imzaladı.

Yazar Aytekin Okul Müdürü Selehattin Akcan, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.