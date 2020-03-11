Yazar Aytekin Atatürk Ortaokulunda söyleşide bulundu

Okulun Konferans salonunda Atatürk Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu öğrencilerine hitap eden Yazar Aytekin,”Hayatı dolu dolu yaşamak, geleceği anlamak, yaşamı sorgulamak, bilgi almak,dilimizi korumak, zihnimizi çalıştırmak, dünyamızı keşfetmek, doğru kararlar verebilmek, üretme, kazanmak ve daha pk çok şeyler yapabilmek için çok kitap okumalıyız” dedi. Yazar Aytekin başarılı olabilmek için, “daha çok dinleyin daha çok bir şeyler yapın üretin, kendinizi daha çok cesaretlendirin, umut edin daha çok inanın, aktif olun, gülümseyin, kendinizi ve çevrenizi sevin ve kendinize daha çok güvenin”, dedi.

Yazar Aytekin Atatürk Ortaokulu Okul Müdürü Hakan Doğuş, Atatürk İlkokulu Müdürü Osman Göktaş, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.