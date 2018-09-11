Yaz Spor Okullarında Sona Yaklaşılıyor

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu yıl Merkez ve İlçelerimizde 7000 i aşkın çocuğumuzun kayıt yaptırdığı İl Spor Merkezlerimizde Tatilde zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için 18 branşta antrenörlerimiz eşliğinde kurslarımız açılarak Spor bilincinin sağlandığı , gençlerimize birlikte paylaşım ve takım ruhunu aşılayarak eğitici ve eğlenceli bir yaz dönemi geçirmeleri için her türlü imkan sağlanarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Yaz Spor Okullarının açılışından bu yana özverili çalışmalarından dolayı Antrenörlerimize ve çocuklarımızın spor alanında bilinçlenerek sosyal birer bireyler olarak yetişmeleri için tesislerimize gelerek antrenmanlarıyla yakından ilgilenen ailelerine teşekkür ederiz.

Yeni eğitim-öğretim döneminde sporcularımıza ve tüm öğrencilerimize derslerinde başarılar diler, antrenmanlarımızın Okul döneminde de devam edeceğini belirtir.

Bütün halkımızı tesislerimize bekleriz.

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2018, 15:21