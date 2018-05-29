Yaz spor okullarına kayıtlar başladı

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İlçe müdürlüklerinde de Yaz Spor Okulları kayıtları başladı.

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, “ 2017-2018 Eğitim - Öğretim döneminin sona ermek üzere olmasıyla birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için uzun bir tatil dönemi başlayacaktır. Sevgili veliler çocuklarımız ve gençlerimizin yaz döneminde spora yönlendirilmelerinin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak mükemmel bir fırsat olan yaz spor okullarımız binlerce çocuğumuza hizmet verecek şekilde planlanmıştır. Çocuklarımızın daha güçlü ve sağlıklı olarak topluma kazandırılması için ülkemizde bütün illerde olduğu gibi ilimizde de engelli kardeşlerimizde dahil olmak üzere farklı branşlarda açılacak olan yaz spor okullarından 5-18 yaş arası çocuk ve gençlerimiz faydalanacaktır. Velilerimizden çocuklarımıza kayıt yaptırma konusunda öncülük ederek, çocuklarımızın sporu sevmeleri hayatlarında mutlaka spor olmasını sağlamamız adına tüm çocuklarımızı ve halkımızı spor kompleksimize davet ediyorum” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz spor okullarında atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, boks, jimnastik, masa tenisi, futbol, güreş, voleybol, hentbol, taekwondo, okçuluk, halter, satranç, yüzme, tenis, su topu ve judo kursları açılacak.Yaz spor okullarına kayıt olacak öğrencilerin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne başvurması gerektiği bildirildi.