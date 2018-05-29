Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Mustafa ÜNLÜER ; 2017-2018 Eğitim - Öğretim döneminin sona ermek üzere olmasıyla birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için uzun bir tatil dönemi başlayacaktır. Tatilde zamanlarını antrenörlerimiz eşliğinde en iyi şekilde değerlendirmeleri için velilerimize seslenen İl Müdürümüz, çocuklarımız ve gençlerimizin yaz döneminde spora yönlendirilmelerinin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak mükemmel bir fırsat olan yaz spor okullarımız binlerce çocuğumuza hizmet verecek şekilde planlanmıştır.

Çocuklarımızın daha güçlü ve sağlıklı olarak topluma kazandırılması için Ülkemizde bütün illerde olduğu gibi ilimizde de engelli kardeşlerimizde dahil olmak üzere farklı branşlarda açılacak olan yaz spor okullarından 5-18 yaş arası çocuk ve gençlerimiz faydalanacaktır.Velilerimizden; çocuklarımıza kayıt yaptırma konusunda öncülük ederek , çocuklarımızın sporu sevmeleri hayatlarında mutlaka spor olmasını sağlamamız adına tüm çocuklarımızı ve halkımızı Spor Kompleksimize davet etti.

Kayıt Yerlerimiz;

Nevşehir Spor Kompleksi İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüklerimiz Açılacak olan branşlarımız;

Atletizm Badminton

Basketbol Bisiklet

Boks Cimnastik

Masa Tenisi Futbol

Güreş Voleybol

Hentbol Taekwondo

Okçuluk Halter

Satranç Yüzme

Tenis Su Topu

Judo

HAYDİ ÇOCUKLAR SPOR KOMPLEKSİMİZE