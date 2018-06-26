Yaz spor okulları Cuma’ya açılıyor

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, “2017-2018 Eğitim - Öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte çocuklar ve gençler için uzun bir tatil dönemi başladı. Tatilde zamanlarını antrenörlerimiz eşliğinde en iyi şekilde değerlendirmeleri için çocuklarımız ve gençlerimizin yaz döneminde spora yönlendirilmelerinin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak mükemmel bir fırsat olan yaz spor okullarımız binlerce çocuğumuza hizmet verecek şekilde planlanmıştır. Çocuklarımızın daha güçlü ve sağlıklı olarak topluma kazandırılması için Ülkemizde bütün illerde olduğu gibi ilimizde de engelli kardeşlerimizde dahil olmak üzere farklı branşlarda açılacak olan yaz spor okullarından 5-18 yaş arası çocuk ve gençlerimiz faydalanacaktır. Velilerimizden; çocuklarımıza kayıt yaptırma konusunda öncülük ederek, çocuklarımızın sporu sevmeleri hayatlarında mutlaka spor olmasını sağlamamız adına tüm çocuklarımızı ve halkımızı Spor Kompleksimize davet ediyoruz” dedi.

Yaz spor okulları bünyesinde bu yıl açılması planlanan spor branşları şöyle:

Atletizm Badminton

Basketbol Bisiklet

Boks Cimnastik

Masa Tenisi Futbol

Güreş Voleybol

Hentbol Taekwondo

Okçuluk Halter

Satranç Yüzme

Tenis Su Topu

Judo

Yaz spor okullarına katılmak isteyenlerin kayıtlarını il müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunarak yaptırabilecekler.