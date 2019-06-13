Yaz Spor Okulları Başlıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüklerimizde kurulan kayıt bürolarında her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen İl Spor Merkezleri (Yaz Spor Okulları) kayıtlarımız başlamıştır.

Sporu toplum içinde alışkanlık haline getirebilmek, öncelikle çocuk ve gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek, sporu sevdirmek, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, vatanını milletini seven hoşgörülü, arkadaşlık duyguları gelişmiş, iyiyi güzeli seven elit sporcular yetiştirip uluslararası alanda üstün başarılar elde edebilecek yetenekli sporcular yetiştirilmesi amacıyla İl Spor Merkezleri kayıtları başlamış olup 29 Haziran 2019 Cumartesi günü Saat 13.00’de Damat İbrahim Paşa Spor Salonumuzda açılışı olacaktır.

2019 yılı İl Spor Merkezimizde Atletizm, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Dağcılık, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Kick Boks, Masa Tenisi, Okçuluk, Özel Sporcular, Satranç, Su Topu, Taekwondo, Tenis, Voleybol ve Yüzme spor dallarında faaliyet gösterilecektir. İl Spor Merkezlerine 05-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerimiz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzden alacakları formu doldurarak kayıtlarını yaptırabileceklerdir.



KAYIT NOKTALARI:

- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (Damat İbrahim Paşa Spor Salonu) 0384 213 13 38

- Çok Amaçlı Spor Salonu 0384 215 07 33

- Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri