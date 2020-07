Yaz Okulumuz Eğlenceli Etkinliklerle Devam Ediyor

A DIY (do it yourself) pizza party was a super fun activity to repeat a vocabulary we learned.

DIY (kendin yap) pizza partisi;

Öğrendiğimiz İngilizce bir kelimeyi tekrarlamak için süper eğlenceli bir etkinliktir. Tüm çocuklar, İngilizce olarak kendi kişisel pizzasını yaptı, listelenen tüm malzemelerin İngilizce isimleri ile pratik yaptılar.

Altınyıldızlı çocuklar yaz okulumuzda eğlenerek, öğrenmeye devam ediyorlar.

Mutlu çocukların okulu Altınyıldız Kreş ve Anaokulu.