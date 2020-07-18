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AK Parti İl Başkanı Yanar, “ Asılar geçse de 15 Temmuz gecesi milletimizin kahramanlığı da hainlerin ihaneti de unutulmayacak”
Yaz Okulumuz Eğlenceli Etkinliklerle Devam Ediyor
Geleceğimizin aydınlık yüzü çocuklarımız, yaz etkinlikleriyle dolu dolu günler geçiriyor; pofuduk boyadan dondurmalar, kaşık yapraktan uğur böceği tasarlayarak çocukluğumuz tekerlemeyi “uç uç uğur böceği” su oyunlarıyla eğlenerek öğrendiler.
Nevşehir 18.07.2020, 10:54 18.07.2020, 10:56
A DIY (do it yourself) pizza party was a super fun activity to repeat a vocabulary we learned.
DIY (kendin yap) pizza partisi;
Öğrendiğimiz İngilizce bir kelimeyi tekrarlamak için süper eğlenceli bir etkinliktir. Tüm çocuklar, İngilizce olarak kendi kişisel pizzasını yaptı, listelenen tüm malzemelerin İngilizce isimleri ile pratik yaptılar.
Altınyıldızlı çocuklar yaz okulumuzda eğlenerek, öğrenmeye devam ediyorlar.