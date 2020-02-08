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Yaya kaldırımları kar küreme makineleri ile temizleniyor
Yoğun Kar Yağışının Yaşandığı Nevşehir’de Yaya Kaldırımları Belediye Ekipleri Tarafından Püskürtme Özelliğine Sahip Kar Küreme Makineleri İle Temizleniyor. Ekipler, Yaya Kaldırımlarında Ayrıca Tuzlama Çalişmasi Da Gerçekleştiriyor.
Nevşehir 08.02.2020, 11:14 08.02.2020, 14:06
Yoğun kar yağışının yaşandığı Nevşehir’de yaya kaldırımları belediye ekipleri tarafından püskürtme özelliğine sahip kar küreme makineleri ile temizleniyor. Ekipler, yaya kaldırımlarında ayrıca tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor.
Kar küreme makinelerinin girmesinin mümkün olmadığı bölgelerde, yaya ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalar şehrin çeşitli noktalarında sürüyor.