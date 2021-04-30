Son Dakika
Yavuz Sultan Selim Caddesi Trafiğe Kapatılıyor
Altyapı ve Sıcak Asfalt Çalışmaları Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim Caddesi Trafiğe Kapatılıyor
Nevşehir 30.04.2021, 16:53
Altyapı ve sıcak asfalt çalışması dolayısıyla 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan ve Kayaşehir’den Yeni TOKİ Konutlarına kadar uzanan Yavuz Sultan Selim Caddesi trafiğe kapatılacak.
1 Mayıs Cumartesi günü sabah erken saatlerden itibaren trafiğe kapatılacak olan cadde de ilk olarak içme suyu hattı yenilerek yağmur suyu hattı oluşturulacak.
Bu bölgedeki konutlara kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu imkanı sunacak olan altyapı çalışmalarının ardından daha önce parke taşla kaplı olan Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.