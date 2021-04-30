Yavuz Sultan Selim Caddesi Trafiğe Kapatılıyor

Altyapı ve sıcak asfalt çalışması dolayısıyla 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan ve Kayaşehir’den Yeni TOKİ Konutlarına kadar uzanan Yavuz Sultan Selim Caddesi trafiğe kapatılacak.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Nevşehir Kalesi yanından başlayarak Mehmet Akif Ersoy ve Bektik Mahallelerindeki TOKİ konutlarına kadar uzanan Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde gerçekleştirilecek olan altyapı ve sıcak asfalt çalışmaları için hazırlıklar tamamlandı.

1 Mayıs Cumartesi günü sabah erken saatlerden itibaren trafiğe kapatılacak olan cadde de ilk olarak içme suyu hattı yenilerek yağmur suyu hattı oluşturulacak.

Bu bölgedeki konutlara kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu imkanı sunacak olan altyapı çalışmalarının ardından daha önce parke taşla kaplı olan Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.