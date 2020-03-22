Yaşlılarımız İçin Vefa Sosyal Destek Grubu Oluşturuldu

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için “İkametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması” konulu genelge gönderdi.

Nevşehir Valiliği’nin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar, 21.03.2020 tarihi saat 24.00’dan itibaren ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklandı.

İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımızdan tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde 112,155,156 numaraları üzerinden ihtiyaçları karşılanacaktır.

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz ediyor.