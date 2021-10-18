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Yarım asır sonra yeniden Nevşehir'de buluştular
Nevşehir 18.10.2021, 12:46
NEVŞEHİR(MHA) 1968 - 1980 Yılları arasında Nevşehir il merkezindeki yetiştirme yurdunda kalan ve daha sonraki yıllarda yurdun değişik illerinde hayatlarına devam etmeyi tercih eden yurt sakinleri yarım asır sonra yeniden Nevşehir'de buluştular.
Çoğu 60 ve üzeri yaşlarda olan, kimisi öğretmen, devlet memuru, serbest meslek sahibi olan eski yetiştirme yurdu sakinleri Nevşehir buluşmalarında 50 yıla yakın bir süreden sonra hasret giderdiler ve çocukluk anılarını yad ettiler.