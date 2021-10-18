NEVŞEHİR(MHA) 1968 - 1980 Yılları arasında Nevşehir il merkezindeki yetiştirme yurdunda kalan ve daha sonraki yıllarda yurdun değişik illerinde hayatlarına devam etmeyi tercih eden yurt sakinleri yarım asır sonra yeniden Nevşehir'de buluştular.

Çoğu 60 ve üzeri yaşlarda olan, kimisi öğretmen, devlet memuru, serbest meslek sahibi olan eski yetiştirme yurdu sakinleri Nevşehir buluşmalarında 50 yıla yakın bir süreden sonra hasret giderdiler ve çocukluk anılarını yad ettiler.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde ulusal bir haber ajansının uzun yıllar muhabirliğini de yapan Yakup Polat'ın öncülüğünde yarım asır sonra bir araya gelebildiklerini söyleyen eski yetiştirme yurdu sakinleri bundan sonraki yıllarda bu buluşmaları tekrarlamayı planladıklarını da sözlerine eklediler.