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Yargıtay Heyetinden Nevşehir Valiliğine Ziyaret

Yargıtay Başkanlığının 150. yıl etkinlikleri kapsamında Nevşehir’de bir dizi gezi ve incelemelere katılmak üzere ilimize gelen Yargıtay 1. Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cerit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mehmet Akarca ile Yargıtay Genel Sekreteri Sayın Yusuf Ziyaattin Cenik Nevşehir Valiliğini ziyaret etti.

09 Mart 2018 Cuma 08:19
Yargıtay Heyetinden Nevşehir Valiliğine Ziyaret
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Şeref Defterinin imzalanmasının ardından Valilik Makamına geçildi.

Yargıtay Başkanlığının 150. yıl etkinlikleri kapsamında Nevşehir Kapadokya Bölgesine, 16 yabancı ülkeden yüksek yargı mensuplarının katılımıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Yargıtay 1.Başkanı İsmail Rüştü Cerit Vali İlhami Aktaş’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Vali İlhami Aktaş ise; Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cerit ve beraberindeki heyeti Yargıtay’ın kuruluşunun 150.yıl yıldönümü münasebetiyle Nevşehir’de, Kapadokya da ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyetini ifade etti.

Vali Aktaş ziyaretin anısına Yargıtay Heyetine Kapadokya yöresi el sanatlarından çini işlemeli Sürahi ve Nevşehir-Kapadokya bölgesini tanıtan kitap takdim etti.

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