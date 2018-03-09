Yargıtay Heyetinden Nevşehir Valiliğine Ziyaret

Şeref Defterinin imzalanmasının ardından Valilik Makamına geçildi.

Yargıtay Başkanlığının 150. yıl etkinlikleri kapsamında Nevşehir Kapadokya Bölgesine, 16 yabancı ülkeden yüksek yargı mensuplarının katılımıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Yargıtay 1.Başkanı İsmail Rüştü Cerit Vali İlhami Aktaş’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Vali İlhami Aktaş ise; Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cerit ve beraberindeki heyeti Yargıtay’ın kuruluşunun 150.yıl yıldönümü münasebetiyle Nevşehir’de, Kapadokya da ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyetini ifade etti.

Vali Aktaş ziyaretin anısına Yargıtay Heyetine Kapadokya yöresi el sanatlarından çini işlemeli Sürahi ve Nevşehir-Kapadokya bölgesini tanıtan kitap takdim etti.