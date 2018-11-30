Yaralama suçundan aranan 2 kişi kümeste yakalandı

Nevşehir’de bir kişiyi kafasından ve bacağından yaralayarak kaçan 2 kişi saklandıkları kümeste polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere, Hacı Rüştü Mahallesi Tokdemir Sokak üzerinde bir kişiyi kafasından ve bacağından kesici aletle yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Y.A. ve C.V. saklandıkları kümeste yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden C.V.’nin yapılan GBT kontrolünde de kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası arandığını tespit edilirken gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.