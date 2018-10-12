Yankesicilik Suçundan Dört Şüpheli Şahıs Yakalandı

11.10.2018 günü saat 16.30 sıralarında, Cami Cedit Mahallesi Cami Kebir Caddesi üzerinde mağdur vatandaşlarımızın, iki bayan ve iki erkek şahsın alışveriş yapmak için dükkanlarına geldikleri bu esnada bayan şahısların kendilerini taciz ederek el çabukluğu yöntemi ile ceplerinden toplamda 1550 TL. paralarının çalınması neticesinde meydana gelen 2 ayrı “Nitelikli Hırsızlık Tırnakçılık Yöntemi İle Yankesicilik” olayı ile ilgili olarak;

Nevşehir Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğümüz Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan tanık ve MOBESE kayıtlarının araştırmaları neticesinde, olayın 35 * * plaka araç ve içerisinde bulunan 2 erkek ve 2 bayan tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, aracın Derinkuyu İstikametine seyir halinde olduğu tespit edilerek Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile ortaklaşa yapılan operasyonda Nevşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli araç ve şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Başka İl nüfusuna kayıtlı E.T. , C.K., F.A. ve S.A. isimli şahıslar mağdur vatandaşlar tarafından teşhis edilmiş , şüpheli şahısların aynı yöntem ile Kozaklı İlçemizde de hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilmiş mağdur vatandaşlara talimat gereği paraları iade edilmiş olup;

Şüpheli şahıslar hakkında “Nitelikli Hırsızlık Tırnakçılık Yöntemi İle Yankesicilik” iki ayrı dosyadan mevcutlu olarak Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmişlerdir.