Yanar ve Açıkgöz Üniversite öğrencileriyle sohbetteydi

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve Milletvekili birinci sıra adayı Mustafa Açıkgöz, önceki gün gece saatlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine yakın muhitteki esnafları ve genelde Üniversiteli gençlerin yer aldıkları kafeteryaları ziyaret ettiler.

Ziyaretlerinde Üniversiteli gençlerle sohbete koyulan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Yanar ve Milletvekili Mustafa Açıkgöz, gençlerin seçime dair görüşlerini sordu, sorunlarını da dinledi.

Gençlerin ilgi gösterdiği Başkan Yanar ve Milletvekili Açıkgöz, sohbetlerinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye açısından ne denli önemli olduğunu da vurgulamayı unutmadılar.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)