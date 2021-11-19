Yanar teşkilat koordinatörleri toplantısındaydı

NEVŞEHİR(MHA) Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilişkin Yanar, "Genel Başkan Yardımcımız ve de Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir in Başkanlığında, Kasım Ayı Genel Merkez Teşkilat Koordinatörleri Toplantımızı gerçekleştirdik.Hayırlara vesile olsun inşallah" yorumunda bulundu.