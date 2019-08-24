Yanar: "Nevşehir'de Tarihi Bir Başarıya İmza Attık"

AK Parti İl Başkanlığı ve Nevşehir Belediye Başkanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehir, Adana, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Ankara, Hatay, Kayseri, Mersin, Osmaniye ve Yozgat AK Parti İl Başkanları, belediye başkanları ve ilçe başkanları katıldı.

Ortahisar’da bir otelde düzenlenen programın konuşmasında AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar "” dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2019, 18:03