Yanar: "Nevşehir'de Tarihi Bir Başarıya İmza Attık"

AK Parti İl Başkanlığı ve Nevşehir Belediye Başkanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehir, Adana, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Ankara, Hatay, Kayseri, Mersin, Osmaniye ve Yozgat AK Parti İl Başkanları, belediye başkanları ve ilçe başkanları katıldı.
Ortahisar’da bir otelde düzenlenen programın konuşmasında AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar "Nevşehir’imizde 31 Mart’ta 23 belediyenin 17’sini gönül belediyeciliğine kazandırarak tarihi bir başarıya Türkiye’de de ilk beşe girmek suretiyle imza attık. Bu başarıda elbette Cumhurbaşkanımız ve de sizdeğrli yol arkadaşlarının emeği çok büyük. Ayrıca Nevşehir teşkilatları olarak gerek birbirinden değerli vekillerimiz ile teşkilatlarımızın uyumu ile gerekse de üç kademe teşkilatlarımızın ve de belediye başkan adaylarımızın çalışmaları ile bu başarıyı elde ettik
” dedi.
Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2019, 18:03