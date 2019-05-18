Yanar, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100.yılını kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı münasebeti ile yazılı bir mesaj yayımlayarak, Türk Milletinin bayramını kutladı.

Türk milletinin, istiklal mücadelesi meşalesinin tutuşturulduğu 19 Mayıs 1919’da milletin kaderinin yeniden şekillendiğini, parlak bir umut ışığı doğduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Yanar’ın, mesajı şöyle;

“Türk Milletinin Bağımsızlık ve Özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, Ulusal değerlerin yeşerdiği, Kurtuluş ateşinin yakıldığı, bağımsızlığa, aydınlığa ve geleceğe olan inancın adı olmuştur. İstiklal mücadelemizin sembol günü olan bu günün, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize armağan edilmesi, Gençlik ve Spor bayramı olarak ilan edilmesi de son derece anlamlıdır. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin istikbali, istiklal şuuruyla yetişen gençlerimize emanettir. Bu nedenledir ki bizler, gençlerimizi el üstünde tutuyor, gençlerimizin geleceğine yatırım yapmayı, bu ülkenin geleceğine yatırım yapmak olarak değerlendiriyoruz. Dünyamızın hızla değişip, dönüşürken, ülkemizin hızla büyüyüp, kalkındığını, gençlerimizi geleceğe çok daha iyi hazırlamak, onlara en iyi, en gelişmiş imkanları sunmanın da kendilerinin en temel görevlerimiz arasındadır. ‘Yeni yüzyılın güçlü ve saygın Türkiye’sinin Gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine yürekten inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını Cumhuriyet’imizin Kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz Şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, geleceğimizin güvencesi olan sevgili gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ‘‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı‘nı en içten dileklerimle kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum’’ diye konuştu.