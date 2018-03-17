Yanar: "Çanakkale, bir ruhun dışa vuruşudur"

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin büyük Türk Milletinin bu vatanı tarih sahnesinde yerle bir etmek isteyenlere karşı ’Bu topraklarda başka bir gücün boyunduruğunda yaşamayı asla kabul etmiyoruz’ diyebilen bir büyük ruhun dışa vuruşu olduğunu söyledi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler gününün 103. yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Çanakkale’de düşmana karşı topyekûn verilen onurlu mücadelenin tarihin sayfalarında yerini aldığını belirtti.

Türk milletinin Çanakkale ruhunu 15 Temmuz gecesi bir daha ortaya koyduğunu ifade eden Yanar, “Bu millet için, bu devlet, bu topraklar ve bu bayrak için canını hiç çekinmeden verecek asaletli insanlarımız, kadını ile erkeği ile tankların önlerine, silahların önlerine göğüslerini siper ettiler. Çanakkale Ruhunun tarihin derinliklerinde yok olacağı düşünenler bir kez daha hezimete uğradılar. İnanıyorum ki 15 Temmuz şehitlerimiz, 18 Mart Şehitlerimizle bir ve beraber olarak bu asil milletin gönüllerinde ilelebet yaşayacaklardır” dedi.

Çanakkale’nin yalnız Türk tarihinin değil, dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olduğuna vurgu yapan AK Parti İl Başkanı Yanar, "Çanakkale’de milletimizin kazandığı bu zafer, bir milletin birlik ve beraberlik içerisinde vatan toprağına karşı duyulan bağlılığın ve inancın o yüksek ruh halinde bir vücut olmasıdır. Bu büyük zafer, vatan topraklarının dört bir yanından gelerek Çanakkale’de işgal kuvvetlerine geçit vermeyen kahramanlarının, bugün sahip olduğumuz birlik ve beraberliğin ne kadar sağlam temeller üzerine oturduğunu, bütün dünyaya en gür sesle ilan etmiş olmasının sembolüdür. 18 Mart Çanakkale Zaferi, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanıdır. Bu zaferle milletimiz; bağımsızlığını, onurunu, vatanını ve bayrağını korumak için neler yapabileceğini bütün cihana bir kez daha göstermiştir. Türkü, Kürdü, Lazı ve Çerkezi ile etnik kökeni ve mezhebi ne olursa olsun vatan toprakları için savaşmıştır. Çanakkale Zaferi büyük Türk Milletinin dirilişinin destanlaştırdığı bir büyük günün aynı zamanda da ismidir. Bu kutlu zaferin yıl dönümünde zaferin verdiği gururla kahramanlık destanını tarihe altın harflerle kazıyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2018, 16:18