Yalçın, “Gönüllerin belediye başkanı olacağım”

NEVŞEHİR(MHA) Ulaşılabilir olacaklarını, dert dinleyeceklerini, çözüm odaklı çalışacaklarını, hak yemeyip yedirtmeyeceklerini söyleyen AK Parti Nevşehir Belediye Başkan A. Adayı Mehmet Yalçın, “Partimizin hizmet odaklı AK Parti vizyonunu, yeniden şehrimizin en kılcal damarlarına kadar hissettirerek hizmet yarışında her zamanki gibi en öndü olacağız. Bu hizmetleri hayata geçirecek gerekli donanıma da sahibiz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Partimizin karar organlarının her zaman arkasında olduğumu da belirtmek isterim. Bu hizmetleri yaparken, Gönüllerin belediye başkanı olacağım. Parayı, zamanı, mekanı, en iyi şekilde değerlendirip yöneteceğiz. Aday kim olursa olsun kazanan partimiz olacaktır. Parolamız Güçlü Belediye, Güçlü Nevşehir, Güçlü Türkiye olacak” ifadelerinde bulundu.