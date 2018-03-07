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Yağma suçundan aranan şahıs tutuklandı

Balıkesir adli makamlarınca yağma suçundan aranan şahıs Kozaklı’da yakalandı.

07 Mart 2018 Çarşamba 16:01
Yağma suçundan aranan şahıs tutuklandı
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Balıkesir adli makamlarınca yağma suçundan aranan şahıs Kozaklı’da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir adli makamlarınca konutu veya eklentilerinde yağma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan B.G. Kozaklı İlçe Emniyet amirliği ekiplerince yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.G. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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