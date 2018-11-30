Yabancı Uyruklu Şahıstan Esrar ve Extacy Hap Ele Geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri Suriye uyruklu bir şahısın üzerinde yapmış olduğu aramada¸ üç ayrı alüminyum folyolara sarılı 0,50 gram ile 2,50 gram arasında değişen 3 paket halindeki plaka esrar ve iki adet EXTACY hap ele geçirilmiş,

Şahısla yapılan mülakatta uyuşturucu maddeleri Suriye uyruklu bir şahıstan aldığını beyan etmesi üzerine her iki şahısta Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış haklarında “Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak” suçlarından yasal işlem yapılarak mevcutlu olarak Adli Makamlara sevk edilen bir şahıs Mahkemece Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılmıştır.