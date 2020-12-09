Yabancı dil kursları düzenlenmeye devam ediliyor

NEVŞEHİR(MHA) Ancak hâlihazırda etkisini sürdürmekte olan Covid-19 salgını sebebiyle yüz yüze eğitim imkânı da bulunamamakta. Başkanlık, ihtiyaç duyduğu dil bilen nitelikli insan kaynağını temin üzere Başkanlık personelinin yabancı dil eğitimine yönlendirilmesine dair ilgi Başkanlık yazısı Başkanlık Merkez Teşkilatı, Taşra Teşkilatı ve Yurt Dışı Teşkilatlarına gönderildi.

Söz konusu yazı ile mahallinde ilgili kuruluşlarla işbirliği başta olmak üzere imkânlar nispetinde dil kursları açılması, mahallinde kurs açma imkânı bulunmadığı takdirde Genel Müdürlüğün rehberliğine başvurulmasına işaret edildi.

Özellikle taşra teşkilatında görev yapan Başkanlık personelinden, gerek çalışma saatlerine gerekse Covid-19 Salgını etkilerine de bağlı olarak mahallinde kurslara devam etme imkânı bulamadıkları ve buna bağlı olarak çeşitli dillerde çevrimiçi dil kursu açılmasına yönelik yoğun talepler gelmekte. Genel Müdürlük, Başkanlık personelinden gelen bu talepleri karşılamak üzere, arzu eden personele yönelik, ihtiyaç duyulan dillerde azami faydayı en uygun (ekonomik / uygulama) şartlarda sunması noktasında; eğitim alanında, özellikle dil eğitimi alanında dikkat çeken etkin çalışmalarını da değerlendirerek Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV)'ın teklif ve önerilerini değerlendirdi.