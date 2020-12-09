Yabancı dil kursları düzenlenmeye devam ediliyor
Diyanet İşleri Başkanlığı Yabancı Dil Genel Müdürlüğü öteden beri çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yurt dışına gönderilmesi planlanan ve Yurt Dışı uzun Süreli Din Görevlisi Sınavlarında Başarılı Olan Başkanlık personelinin yabancı dil ihtiyacını karşılamaya yönelik dil kursları düzenliyor.
NEVŞEHİR(MHA) Ancak hâlihazırda etkisini sürdürmekte olan Covid-19 salgını sebebiyle yüz yüze eğitim imkânı da bulunamamakta. Başkanlık, ihtiyaç duyduğu dil bilen nitelikli insan kaynağını temin üzere Başkanlık personelinin yabancı dil eğitimine yönlendirilmesine dair ilgi Başkanlık yazısı Başkanlık Merkez Teşkilatı, Taşra Teşkilatı ve Yurt Dışı Teşkilatlarına gönderildi.
Özellikle taşra teşkilatında görev yapan Başkanlık personelinden, gerek çalışma saatlerine gerekse Covid-19 Salgını etkilerine de bağlı olarak mahallinde kurslara devam etme imkânı bulamadıkları ve buna bağlı olarak çeşitli dillerde çevrimiçi dil kursu açılmasına yönelik yoğun talepler gelmekte. Genel Müdürlük, Başkanlık personelinden gelen bu talepleri karşılamak üzere, arzu eden personele yönelik, ihtiyaç duyulan dillerde azami faydayı en uygun (ekonomik / uygulama) şartlarda sunması noktasında; eğitim alanında, özellikle dil eğitimi alanında dikkat çeken etkin çalışmalarını da değerlendirerek Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV)'ın teklif ve önerilerini değerlendirdi.